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Названа замедляющая старение пищевая добавка

В Медицинском колледже Бейлора доказали, что пищевая добавка GlyNAC замедляет старение

Фото: Unsplash

Ученые Медицинского колледжа Бейлора доказали, что пищевые добавки, содержащие GlyNAC, — комбинцацию глицина и N-ацетилцистеина — замедляют старение и предотвращают развитие заболеваний, связанных с возрастом. Результаты рандомизированного двойного слепого исследования опубликованы в The Journals of Gerontology: Series A.

В испытании приняли участие 24 пожилых человека и 12 молодых людей. Первых разделили на две группы по 12 человек, одна из которых получала плацебо, а другая — GlyNAC в течение 16 недель. Молодые добровольцы получали только GlyNAC на протяжении двух недель. Оказалось, что пищевые добавки устраняют такие признаки нездорового старения, как окислительный стресс, дефицит глутатиона, митохондриальную дисфункцию, воспаление, резистентность к инсулину, повреждение генома и истощение стволовых клеток.

GlyNAC улучшает мышечную силу, скорость ходьбы, физическую выносливость, а также нормализует артериальное давление и окружность талии. Изменения у людей были аналогичны таковым у мышей в предварительных исследованиях, у которых наблюдались улучшения в работе таких органов, как сердце, печень и почки. Добавка увеличила продолжительность жизни животных на 24 процента.

Авторы отмечают, что добавление GlyNAC в рацион пожилых людей в течение 16 недель было безопасным и хорошо переносимым. Таким образом, GlyNAC, сочетающая антиоксидантные эффекты от глицина и ацетилцистеина, является эффективной пищевой добавкой, которая улучшает и обращает вспять множественные возрастные аномалии, способствуя укреплению здоровья стареющих людей.

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Александр Еникеев
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