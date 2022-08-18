Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного открытия

Пользовательница Reddit рассказала, что удалила Tinder из-за стыдной ошибки в анкете

Пользовательница Reddit рассказала, что удалила популярное приложение для знакомств Tinder после того, как сделала неприятное открытие. По словам женщины, она не заметила в своей анкете постыдную ошибку.

По словам пользовательницы, последние два года она то загружала к себе на телефон Tinder, то удаляла его. Как объяснила женщина, она использовала приложение для того, чтобы поднять себе самооценку. «Обычно у меня сразу появлялось много совпадений: настолько много, что меня это воодушевляло, и я удаляла приложение», — уточнила авторша поста.

Несколько месяцев назад рассказчица снова скачала Tinder и добавила к своей анкете фразу «позволь мне заботиться о тебе». После этого женщина заметила, что ей стало писать меньше мужчин, чем обычно, причем все сообщения, которые ей теперь приходили, были либо странными, либо непристойными.

В какой-то момент она начала диалог в приложении с парнем, который ей показался милым. «Он был очень доброжелательным. Парень начал разговор с типичной фразы, которую используют для знакомства, после чего спросил меня, что я имела в виду в своей анкете. Я сказала, что написала слово "заботиться", потому что оно описывает то, как я веду себя в отношениях. Он ответил: "Нет, в твоей анкете написано не так. В ней говорится "позволь мне нагадить на тебя". Я была шокирована. Неудивительно, почему все мужчины, которые мне писали, были странными», — написала она.

Как оказалось, при заполнении анкеты она не заметила, что автокорректор в ее телефоне заменил слово «заботиться» на «нагадить». Пользовательница призналась, что из-за ошибки ей стало стыдно, и она сразу же удалила приложение.

«Тот факт, что вам все равно писали мужчины, говорит о том, что человечество еще противнее, чем я думал», — отметил в комментариях к ее посту один из читателей.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она отомстила унизившему ее бывшему возлюбленному. По словам женщины, она разослала друзьям экс-бойфренда письмо, которое в итоге разрушило отношения мужчины с ними.