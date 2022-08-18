Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного открытия
Пользовательница Reddit рассказала, что удалила популярное приложение для знакомств Tinder после того, как сделала неприятное открытие. По словам женщины, она не заметила в своей анкете постыдную ошибку.
По словам пользовательницы, последние два года она то загружала к себе на телефон Tinder, то удаляла его. Как объяснила женщина, она использовала приложение для того, чтобы поднять себе самооценку. «Обычно у меня сразу появлялось много совпадений: настолько много, что меня это воодушевляло, и я удаляла приложение», — уточнила авторша поста.
Несколько месяцев назад рассказчица снова скачала Tinder и добавила к своей анкете фразу «позволь мне заботиться о тебе». После этого женщина заметила, что ей стало писать меньше мужчин, чем обычно, причем все сообщения, которые ей теперь приходили, были либо странными, либо непристойными.
В какой-то момент она начала диалог в приложении с парнем, который ей показался милым. «Он был очень доброжелательным. Парень начал разговор с типичной фразы, которую используют для знакомства, после чего спросил меня, что я имела в виду в своей анкете. Я сказала, что написала слово "заботиться", потому что оно описывает то, как я веду себя в отношениях. Он ответил: "Нет, в твоей анкете написано не так. В ней говорится "позволь мне нагадить на тебя". Я была шокирована. Неудивительно, почему все мужчины, которые мне писали, были странными», — написала она.
Как оказалось, при заполнении анкеты она не заметила, что автокорректор в ее телефоне заменил слово «заботиться» на «нагадить». Пользовательница призналась, что из-за ошибки ей стало стыдно, и она сразу же удалила приложение.
«Тот факт, что вам все равно писали мужчины, говорит о том, что человечество еще противнее, чем я думал», — отметил в комментариях к ее посту один из читателей.
Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она отомстила унизившему ее бывшему возлюбленному. По словам женщины, она разослала друзьям экс-бойфренда письмо, которое в итоге разрушило отношения мужчины с ними.