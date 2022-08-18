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Российские полицейские получили взятку баранами и попали под следствие

Под Ставрополем полицейские отпустили водителя в обмен на баранов и попали под следствие

Фото: Shutterstock

В Ставропольском крае правоохранители возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении сотрудника ГИБДД и местного участкового, получивших взятку. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в сентябре 2021 года в селе Сенгилеевское инспекторы остановили трактор, так как на нем не было номеров. Они узнали, что транспорт принадлежит предприятию «Коммунальщик». Водитель решил разобраться в ситуации и позвонил своему начальнику с просьбой о помощи. Тогда руководитель компании договорился с участковым, чтобы тот закрыл глаза на этот инцидент и отпустил водителя. Взамен он предложил двух баранов, и этот обмен удовлетворил полицейского.

Сотрудники собственной безопасности МВД пресекли незаконную деятельность мужчин — российские полицейские попали под следствие. Участковый, который договорился о взятке, также подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения.

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Екатерина Власова
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