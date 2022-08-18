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Из отчета ФБР стали известны новые подробности конфликта Джоли и Питта

NBC: подробности конфликта Анджелины Джоли и Брэда Питта появились в отчете ФБР

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Из отчета Федерального бюро расследований (ФБР) стали известны новые подробности конфликта, который произошел в 2016 году между актерами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Об этом сообщает NBC.

Предполагается, что именно эта ссора на борту самолета стала причиной развода звезд. В документах говорится, что разногласия возникли из-за того, что Питт высказал недовольство тем, как Джоли воспитывает детей, и заявил, что она не знает, что делает. Также актер якобы сказал про одного из детей: «Этот ребенок выглядит как чертов пацан из "Колумбайна" (в России движение внесено в официальный перечень террористических и экстремистских организаций)».

По словам Джоли, в ходе ссоры артист начал хватать ее за голову и плечи, тряс ее, а затем несколько раз ударил по потолку самолета. Когда один из детей увидел это и спросил, все ли в порядке с актрисой, Питт ответил: «Нет, мама не в порядке. Она разрушает эту семью. Она сумасшедшая».

Ранее Джоли подала в суд на ФБР с требованием продолжить расследование дела против ее экс-супруга, актера Бреда Питта.

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Марина Погосян
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