Анджелина Джоли подала в суд на ФБР из-за закрытия дела против Бреда Питта

Анджелина Джоли подала в суд на ФБР с требованием продолжить дело против Бреда Питта

Американская актриса Анджелина Джоли подала в суд на ФБР с требованием продолжить расследование дела против ее экс-супруга, актера Бреда Питта. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел в 2016 году. Тогда Бюро занималось расследованием конфликта бывших супругов на борту частного лайнера: Джоли утверждала, что актер оскорблял ее, а также поднял руку на их общего сына Мэддокса, находясь в алкогольном опьянении.

Тогда ФБР не смогло найти достаточного количества доказательств, чтобы предъявить Питту обвинения, однако в апреле этого года актриса анонимно подала иск на Бюро с требованием продолжить расследование дела о жестоком обращении бывшего супруга по отношению к ней и детям, а также придать его огласке.

В начале июня Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с русским олигархом ради мести актеру. Сообщается, что звезда фильма «Однажды в... Голливуде» был возмущен, когда обнаружил, что его экс-супруга в 2021 году продала свою долю в винодельне Miraval, владельцем которой является сам Питт, а также намеренно скрыла этот факт от артиста. Покупателем доли стал российский олигарх и алкогольный магнат Юрий Шефлер.