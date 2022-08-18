Звезда «Уральских пельменей» высказался о желании заняться политикой

Ершов из «Уральских пельменей» заявил, что в прошлом хотел пойти в политику, но передумал

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» и актер сериала «Реальные пацаны» Сергей Ершов признался, что в прошлом хотел заняться политикой, однако передумал. В интервью E1.RU он назвал причину, по которой отказался от желания сделать такую карьеру.

Журналистка издания поинтересовалась, хотел бы актер, как и его герой в «Реальных пацанах» (Ершов играет в сериале персонажа Сергея Оборина, который пытается стать губернатором — прим. «Ленты.ру»), заняться политикой. Ершов заявил, что задумывался об этом порядка десяти лет назад. Однако позже, по словам участника «Уральских пельменей», он понял, что такой вид деятельности ему не подходит.

«Я оказался очень косноязычным человеком, а глядя на то, что происходит сейчас в политике, я понимаю, что нужно уметь очень хорошо говорить. Причем делать, как выяснилось, необязательно», — сказал актер проекта. Он также выразил уверенность в том, что ему лучше удается не говорить, а делать.

Ранее Ершов рассказал о неудачных попытках заняться бизнесом. Актер признался, что открывал ночной клуб, автосервис и пробовал запустить бизнес по доставке минеральной воды.