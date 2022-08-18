Умер известный ученый и родной дядя Сергея Шойгу

Умер первый ученый-геолог Тувы и родной дядя Шойгу Калин-оол Сереевич Кужугет

Скончался Калин-оол Сереевич Кужугет, известный ученый, первый геолог Тувы и родной дядя министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг на своей странице во «ВКонтакте».

«Пришла горестная весть. Ушел из жизни первый ученый-геолог Тувы, кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки Республики Тыва Калин-оол Сереевич Кужугет. Это большая утрата для всех нас», — написал политик.

Он отметил, что вся профессиональная деятельность Калин-оол Сереевича была связана с его родиной — Тувой. Он организовал в республике подготовку геологических специалистов, участвовал в создании первых в регионе сообществ академической науки, а также руководил Кызылским политехническим техникумом и министерством природных ресурсов Тувы.

Кроме того, ученый работал над расширением и прогнозированием минерально-сырьевого потенциала республики, благодаря чему в регионе начали строить горнорудные комбинаты.