Россиянам предложили купить холодильник за 90 миллионов рублей

В Мурманске на продажу выставили здание холодильника за 90 миллионов рублей

Жителям Мурманска предложили купить здание холодильника за 90 миллионов рублей. Соответствующее объявление о продаже разместили на сайте «Авито».

Холодильник площадью 1116 квадратных метров расположен на территории Мурманского морского рыбного порта. Здание одновременно вмещает в себя до 1000 тонн замороженной рыбы. В помещениях расположены четыре холодильные камеры и немецкий морозильный аппарат, способный замораживать до 10 тонн продукции в сутки.

Кроме того, холодильник оснащен оборудованием для контроля температуры, спиртовыми термометрами. Вдоль здания также размещена крытая погрузо-разгрузочная эстакада.

Ранее россиянам предложили купить яхту почти за миллиард рублей. Согласно объявлению на «Авито», пришвартованное в Подмосковье судно построено известной итальянской верфью Ferretti Yachts и и спущено на воду в 2019 году. Длина яхты Ferretti 920 составляет 28 метров, а ширина — 7 метров.