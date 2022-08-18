Иноагентов предложили привлекать за дискредитацию ВС сразу по уголовной статье

RT: Федоров предложил привлекать иноагентов за дискредитацию ВС сразу по уголовной статье

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил привлекать иноагентов к уголовной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России, минуя административную статью. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает RT со ссылкой на копию письма генпрокурору Игорю Краснову.

Как отметил парламентарий в своем обращении, с началом спецоперации России на Украине некоторые лица стали допускать публичные высказывания с целью дискредитации российской армии. При этом не последнюю роль в подобных действиях играют так называемые иностранные агенты, указал Федоров.

Сейчас в России действуют две статьи за дискредитацию армии — административная и уголовная. Впервые совершившие данное действие привлекаются по административной статье, за повторное подобное действие в течение года — уже по уголовной.

Федоров предлагает дополнить часть 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса России и привлекать к уголовной ответственности не только тех, кто повторно совершил публичные действия в течение года, направленные на дискредитацию российской армии, но и лиц, признанных выполняющими функцию иностранного агента, а также представляющих руководящие органы НКО-иноагентов, минуя административную статью.

В начале марта Государственная Дума приняла закон, вводящий уголовную ответственность за распространение фейков о Вооруженных силах России. Максимальное наказание по нему составляет до 15 лет лишения свободы.