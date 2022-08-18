Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

«Каста» предложила фанатам организовывать тайные концерты

Рэп-группа «Каста» предложила фанатам организовывать небольшие тайные концерты

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская рэп-группа «Каста» предложила фанатам организовывать небольшие тайные концерты. Об этом участники коллектива написали на своей странице во «ВКонтакте».

«Что ж, будем с вами встречаться в другом формате, и не только внутри страны. Друзья, организовывайтесь своими компаниями друзей, скидывайтесь, бронируйте себе небольшое подходящее место, связывайтесь с нами — мы приедем и выступим. Поугараем, поужасаемся, помечтаем. Если в РФ, то не афишируйте это, а то вам сорвут праздник», — говорится в публикации.

Музыканты рассказали, что в России их концерты отменяются. Они отметили, что попали в черный список артистов.

Ранее в интервью BBC News солист группы Little Big Илья Прусикин сказал, что участников коллектива внесли в черный список, так как они выступили против военной спецоперации на Украине. Он пояснил, что эти перечни запрещенных исполнителей не являются официальными, а носят рекомендательный характер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о таких списках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
В МИД рассказали о перспективах прямого столкновения России с США и НАТО
Во Львове завершилась встреча Зеленского с Эрдоганом и Гутерришем
Врач опровергла мнение европейских врачей о пользе кока-колы при инфекциях
Зеленский раскрыл содержание беседы с Эрдоганом
Спасен подавившийся слишком большой змеей орел
Брэд Питт выплатит жильцам построенных им домов 20,5 миллиона долларов
Казахстан увеличил поставки смартфонов в Россию в тысячи раз
Популярная порноактриса рассказала о самой пугающей встрече
Положение на Запорожской АЭС решили отслеживать с помощью беспилотников
Иммунолог перечислил действия при первых признаках ОРВИ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.