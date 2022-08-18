«Каста» предложила фанатам организовывать тайные концерты

Рэп-группа «Каста» предложила фанатам организовывать небольшие тайные концерты

Российская рэп-группа «Каста» предложила фанатам организовывать небольшие тайные концерты. Об этом участники коллектива написали на своей странице во «ВКонтакте».

«Что ж, будем с вами встречаться в другом формате, и не только внутри страны. Друзья, организовывайтесь своими компаниями друзей, скидывайтесь, бронируйте себе небольшое подходящее место, связывайтесь с нами — мы приедем и выступим. Поугараем, поужасаемся, помечтаем. Если в РФ, то не афишируйте это, а то вам сорвут праздник», — говорится в публикации.

Музыканты рассказали, что в России их концерты отменяются. Они отметили, что попали в черный список артистов.

Ранее в интервью BBC News солист группы Little Big Илья Прусикин сказал, что участников коллектива внесли в черный список, так как они выступили против военной спецоперации на Украине. Он пояснил, что эти перечни запрещенных исполнителей не являются официальными, а носят рекомендательный характер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о таких списках.