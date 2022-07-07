Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о черном списке российских артистов

В Кремле ответили на вопрос о черном списке российских артистов, которым запрещено выступать в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о таких музыкантах. «Черные списки есть у правоохранителей, это списки тех, кто нарушает законы страны», — сказал он.

Ранее в интервью BBC News солист группы Little Big Илья Прусикин сказал, что участников коллектива внесли в черный список, так как они выступили против спецоперации на Украине. Он считает, что такие перечни не являются официальными, а носят рекомендательный характер. «Приходят эти черные списки площадкам, где написано, кто не может выступать на этих площадках. В общем, происходят там не очень хорошие дела», — отметил музыкант.

24 июня стало известно, что участники Little Big уехали из России в США. Информация об этом появилась после выхода клипа Generation Cancellation на YouTube. В описании ролика музыканты призывают остановить специальную военную операцию на Украине.