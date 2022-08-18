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Из российских онлайн-кинотеатров пропали «Интерстеллар» и «Властелин колец»

Из российских онлайн-кинотеатров пропали «Интерстеллар», «Властелин колец» и другие фильмы

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые фильмы и сериалы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что фильмы исчезли из архивов сервиса «Кинопоиск». Так, недоступными оказались сериалы «Друзья», «Клон», картины «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец», «Маска» и другие проекты.

Как пояснили специалисты, исчезновение контента связано со сложностями с продлением действующих контрактов с кинопроизводителями. Они также отметили, что некоторые договоры могут вовсе не продлеваться на новые сроки.

Эксперты предположили, что такая ситуация может привести к стагнации российского рынка онлайн-кинотеатров, поскольку пользователи перестанут продлевать свои подписки. Однако это произойдет в том случае, если библиотеки «начнут терять сотни тайтлов за короткий период времени».

Ранее из России ушли кинокомпании Universal Pictures, The Walt Disney Company, Sony Pictures и Warner Bros., отказавшись от проката своих фильмов в стране. При этом сервисы заявляли, что старые фильмы не попадут под санкции и останутся доступны зрителям.

Ранее правительство России отказалось легализовать прокат голливудских фильмов.

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Дениза Мацаева
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