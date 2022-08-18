Министр МВД РФ призвал возобновить операцию против афганского наркотрафика

Министр МВД РФ призвал возобновить операцию «Паутина» против афганского наркотрафика

Министр МВД РФ Владимир Колокольцев призвал возобновить операцию «Паутина», направленную против афганского наркотрафика. Об этом Колокольцев заявил на совещании министров внутренних дел и общественной безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), тезисы с совещания приводит пресс-центр МВД РФ.

По данным ведомства, Колокольцев на мероприятии заявил о непрекращающемся наркотрафике из Афганистана. Со слов министра, несмотря на декларативные заявления властей, поток наркотиков из Афганистана не ослабевает. Причем «ассортимент» расширяется за счет метамфетамина и марихуаны. Потому Колокольцев отметил, что рассчитывает на возобновление антинаркотической операции «Паутина», которая зарекомендовала себя как важный элемент практической деятельности МВД РФ.

Также министр назвал недопустимым использование террористов, экстремистов в политических целях и проявление «двойных стандартов». Он призвал партнеров по ШОС продвигать системную работу по противодействию распространению пропаганды всех без исключения видов экстремистской идеологии, подпитывающей терроризм, в том числе в информационном пространстве.

