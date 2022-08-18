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Министр МВД РФ призвал возобновить операцию против афганского наркотрафика

Министр МВД РФ призвал возобновить операцию «Паутина» против афганского наркотрафика
Владимир Колокольцев

Владимир Колокольцев. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Министр МВД РФ Владимир Колокольцев призвал возобновить операцию «Паутина», направленную против афганского наркотрафика. Об этом Колокольцев заявил на совещании министров внутренних дел и общественной безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), тезисы с совещания приводит пресс-центр МВД РФ.

По данным ведомства, Колокольцев на мероприятии заявил о непрекращающемся наркотрафике из Афганистана. Со слов министра, несмотря на декларативные заявления властей, поток наркотиков из Афганистана не ослабевает. Причем «ассортимент» расширяется за счет метамфетамина и марихуаны. Потому Колокольцев отметил, что рассчитывает на возобновление антинаркотической операции «Паутина», которая зарекомендовала себя как важный элемент практической деятельности МВД РФ.

Также министр назвал недопустимым использование террористов, экстремистов в политических целях и проявление «двойных стандартов». Он призвал партнеров по ШОС продвигать системную работу по противодействию распространению пропаганды всех без исключения видов экстремистской идеологии, подпитывающей терроризм, в том числе в информационном пространстве.

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Леонид Микуляк
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