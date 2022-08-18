Боррель сообщил о провале переговоров Сербии и Косова

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что Сербия и Косово не смогли прийти к соглашению

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти не смогли прийти к соглашению об урегулировании ситуации, но договорились продолжить переговоры в ближайшее время. О провале раунда переговоров сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Мы пока не достигли соглашения, но это не конец истории. Оба лидера договорились о необходимости продолжить диалог, переговоры возобновятся в ближайшие дни. Пока есть время до 1 сентября, я не сдаюсь», — заявил Боррель. По его словам, представители Сербии и Косова понимают, что конфликт можно решить только за столом переговоров.

Новое обострение на границе Сербии и Косово произошло 31 июля. В северных районах Косова сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. В приграничной зоне были слышны выстрелы.