Кот разбудил хозяйку рано утром и спас ей жизнь

В Великобритании кот мяуканьем разбудил хозяйку рано утром и спас ей жизнь

В Ноттингеме, Великобритания, кот громким мяуканьем разбудил хозяйку рано утром и таким образом спас ей жизнь. Об этом сообщает LADbible.

42-летняя Сэм Фелстед рассказала, что обычно ее кот по кличке Билли ведет себя спокойно и даже немного отстраненно. Он предпочитает проводить время наедине с собой и не нуждается в постоянном внимании со стороны хозяйки. Однако одним августовским утром Билли повел себя очень странно.

До будильника оставалось два часа, когда Фелстед почувствовала, что кот сидит у нее на животе и бьет лапами по ее груди. При этом Билли громко мяукал. Открыв глаза, британка почувствовала стреляющую боль в боку, а затем поняла, что не может пошевелиться.

Женщина испугалась и позвонила в службу спасения. Оператор ответил, что скорая помощь прибудет в течение двух часов. Тогда Фелстед связалась с матерью, и та срочно отвезла ее в больницу. Врачи диагностировали у пациентки сердечный приступ, произошедший в результате закупорки одной из артерий. Британка провела в больнице три дня.

Эксперт по поведению кошек Люси Хойл объяснила, что Билли, возможно, уловил физиологические изменения, вызванные сердечным приступом. «Я считаю, что он, вероятно, спас хозяйке жизнь, потому что именно это позволило ей получить медицинскую помощь, но я бы не стала утверждать, что он сделал это специально», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в английском городе Хаддерсфилд, графство Западный Йоркшир, кот прыгнул хозяйке на живот и тем самым спас ее от смерти от опасной болезни, вынудив обратиться к врачу. В момент, когда животное приземлилось, британка почувствовала сильную боль и даже закричала.