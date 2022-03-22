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Кот прыгнул на живот хозяйке и спас ее от смертельной болезни

Кот приземлился хозяйке на живот, вынудил ее обратиться к врачу и тем самым спас от смерти

Фото: Shutterstock

В английском городе Хаддерсфилд, графство Западный Йоркшир, кот прыгнул хозяйке на живот и тем самым спас ее от смерти от опасной болезни, вынудив обратиться к врачу. Об этом сообщает Metro.

56-летняя Гилл Келли рассказала, что в 2017 году ее кот по кличке Хамбаг прыгнул ей на живот. В момент, когда животное приземлилось, британка почувствовала сильную боль и даже закричала. Увидев это, муж Келли Джон забеспокоился за здоровье жены и попросил ее обратиться к врачу.

В ходе медицинского осмотра выяснилось, что у женщины рак яичников. Келли призналась, что замечала вздутие живота и нерегулярные менструации, но списывала это на приближающийся климакс.

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Британке сделали операцию по удалению опухоли, вес которой достиг двух килограммов. Врачам удалось добиться выхода пациентки в ремиссию, и теперь ее жизни ничего не угрожает. «Если бы не Хамбаг, я бы продолжала терпеть дискомфорт, а значит, рак был бы гораздо более запущенным и не так легко бы поддавался лечению», — сказала Келли.

Женщина добавила, что до сих пор боится рецидива и поэтому отвлекается с помощью валяния из войлока.

Ранее сообщалось, что в Великобритании собака начала без причины запрыгивать на грудь хозяйки и спасла ее от смертельной болезни. Как рассказала жительница города Блэкпул, графство Ланкашир, 53-летняя Карена, ее собака породы йоркширский терьер по кличке Белла Бу начала вести себя странно в 2013 году.

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Евгения Черкасова
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