Собака спасла хозяйку от смертельной болезни

В Великобритании собака начала без причины запрыгивать на грудь хозяйки и спасла ее от смертельной болезни. Об этом сообщает LancsLive.

Как рассказала жительница города Блэкпул, графство Ланкашир, 53-летняя Карена, ее собака породы йоркширский терьер по кличке Белла Бу начала вести себя странно в 2013 году. Раньше она любила спать в ногах у хозяйки, но внезапно стала забираться Карене на грудь, а если ее прогоняли, через некоторое время забиралась обратно.

Кроме того, собака много скулила, и хозяйка подумала, что та заболела, потому что ее поведение стало совсем не таким, как обычно. «Белла начала прыгать у меня на груди, в какой-то момент я почувствовала боль, и подумала, что она поставила мне синяк», — поделилась воспоминаниями женщина. Она начала ощупывать место, на котором прыгала собака, и обнаружила шишку. Карена сразу же обратилась к врачам, которые нашли у нее рак груди.

Как выяснилось, метастазы уже успели распространиться в лимфатические узлы. Тем не менее болезнь была найдена на достаточно ранней стадии, и после нескольких лет терапии ее удалось полностью вылечить. «Как только мне удалили опухоль, собака сразу перестала вести себя странно и снова стала спать у меня в ногах», — рассказала женщина.

Карена очень благодарна своей собаке и считает, что ее покойная мать подсказала это Белле Бу, потому что питомица начала вести себя странно в ее день рождения.

Ранее сообщалось, что другая женщина из Великобритании узнала, что больна раком, благодаря своей собаке. Пес породы чихуахуа запрыгнул хозяйке на живот, после чего она решила обратиться к врачу.