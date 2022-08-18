Названа причина лесных пожаров в Рязанской области

ТАСС: причиной лесных пожаров в Рязанской области стало неосторожное обращение с огнем

Причиной лесных пожаров в Рязанской области стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Причиной пожаров в Кудомском участковом лесничестве стало неосторожное обращение с огнем. Устанавливаются причастные к этому лица», — сказал собеседник агентства.

Также он сообщил о возбуждении уголовного дела по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений.

17 августа бушующие в Рязанской области лесные пожары сняли на видео с коптера. Дым от возгорания дошел до Москвы. Второй день жители отдельных районов столицы жалуются на запах гари.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков уточнил, что, по данным на утро 18 августа, в регионе сохраняются три очага, общая площадь возгорания составляет 181 гектар.