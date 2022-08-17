Мощный лесной пожар в российском регионе показали на видео

Принесший запах гари в Москву лесной пожар в Рязанской области сняли на видео с коптера

Мощные природные пожары охватили Рязанскую область — горит около 40 гектаров леса. Видеозапись с места, снятую с квадрокоптера, публикуют в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно огромные столбы густого дыма, поднимающиеся над лесополосой.

РЕН ТВ уточняет, что самая напряженная обстановка сейчас наблюдается в Спасском районе российского региона. Туда направили несколько пожарных групп и десяток единиц спецтехники.

Масштабы возгораний настолько велики, что дым от рязанских пожаров уже дошел до Москвы. 17 августа в Рослесхозе сообщали, что на юге столицы зафиксировали легкое задымление. Местные жители жаловались на запах гари.

Как сообщает МЧС России, для тушения природных пожаров в Рязанской области усилена группировка спасателей. Привлечены три вертолета Московского авиационного центра.