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Названа причина задымления на юге Москвы

Рослесхоз счел пожар в Рязанской области причиной задымления на юге Москвы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На юге, юго-востоке, юго-западе Москвы выявили легкое задымление. Оно могло прийти с локализованного пожара в Рязанской области, такую причину назвали в пресс-службе Рослесхоза, передает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что в связи с высоким классом пожарной опасности пребывание в лесах на востоке Подмосковья ограничено с 16 по 21 августа.

В свою очередь представители МЧС добавили, что возгораний на территории столицы, которые могут быть причиной неприятного запаха, не найдено.

Накануне жители нескольких районов на юге, юго-востоке и юго-западе Москвы пожаловались на запах гари. По их словам, на улицах был заметен легкий смог. Так, жительница Марьино отметила, что резкий запах проникает даже в квартиру.

До этого власти Рязанской области сообщили, что на территории региона действуют три очага природных пожаров. Кроме того, в Спасском районе ввели режим функционирования ЧС.

Ранее в Якутии и Хабаровском крае ввели режим ЧС федерального значения из-за лесных пожаров.

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Анна Щербакова
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