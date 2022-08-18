Еще в одном соседнем с Москвой регионе нашли новые очаги пожаров

Собянин сообщил, что новые очаги лесных пожаров обнаружены во Владимирской области

Начало событий в новости Мощный лесной пожар в российском регионе показали на видео

Новые очаги возгорания лесных пожаров обнаружены во Владимирской области. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что из Москвы в соседний регион для помощи в тушении отправили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.

Ранее в августе мощные природные пожары охватили Рязанскую область. 18 августа на место вылетел глава МЧС Александр Куренков. Пожары тушат почти 500 человек и более 150 единиц техники.

Рослесхоз сообщил, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные данные о площади лесных пожаров, из-за чего не удалось вовремя нарастить федеральные силы.

Масштабы возгораний настолько велики, что дым от них добрался до Москвы. Второй день жители отдельных районов столицы жалуются на запах гари. Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в свою очередь, считает, что нынешняя ситуация в столице несопоставима со смогом, который накрыл город в 2010 году.