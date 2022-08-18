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Метеоролог сравнил дымку в Москве и смог 2010 года

Синоптик Тишковец заявил, что задымление в Москве несравнимо со смогом 2010 года
СюжетЗадымление и запах гари в Москве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Смог 2010 года и нынешняя дымка в Москве — совершенно разные ситуации, считает главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что сейчас загорелись леса, а тогда — торфяники, которые горят дольше. При этом он подчеркнул, что сложившаяся в столице ситуация тоже может считаться смогом.

17 августа в некоторых районах Москвы зафиксировали дымку и запах гари — они пришли в город из-за ветра из Рязанской области, где полыхают пожары. Дымку можно было заметить, в частности, на западе, юго-западе, а также в центре Москвы. К утру 18 августа дымка распространилась уже почти по всем районам Москвы.

«В 2010 году было самое жаркое лето — под 37 градусов жары. Плюс горели торфяники огромными площадями в Подмосковье. Сейчас ситуация совершенно другая: идут лесные пожары. Сравнивать нельзя. Торфяной пожар сам по себе более долгоиграющий», — объяснил Тишковец.

Синоптик добавил, что в лесах сейчас очень сухо. «В Москве за этот месяц выпало три миллиметра осадков — это ни о чем. В лесах и лесополосах все настолько высушено, что любая спичка, любой брошенный окурок — хворост вспыхнет, как порох. Ну и, к сожалению, такая пожароопасность будет сохраняться, потому что дождей ждать не приходится», — предостерег специалист.

90процентов

пожаров происходят по вине человека

Летом 2010 года Москву накрыл смог из-за сильной жары и продолжительного горения торфа в лесах Подмосковья. Синоптики назвали лето 2010 года самым жарким за последние полвека. Концентрации загрязняющих веществ на территории столицы превышали предельно допустимые в несколько раз: по угарному газу — почти до 7, по взвешенным веществам — до 16. Сильнейшая дымовая завеса была в городе почти месяц.

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Алена Шевченко
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