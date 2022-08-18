Глава МЧС вылетел в охваченную лесными пожарами Рязанскую область

Глава МЧС Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ по тушению пожаров

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ по тушению лесных пожаров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства в четверг, 18 августа.

До этого Куренков распорядился направить в охваченную лесными пожарами Рязанскую область самолет-амфибию Бе-200, два самолета Ил-76, вертолет Ми-26 и три вертолета Ми-8 МЧС России.

Правительство Рязанской области уже организовало на месте природных очагов возгорания дежурство машин скорой помощи и мобилизовало все медицинские службы.

Ранее в Рослесхозе рассказали, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные масштабы пожаров. В ведомстве подчеркнули, что сейчас группировка сил и средств по ликвидации возгораний усилена бойцами и спецтехникой Авиалесоохраны и МЧС России.

17 августа бушующие в Рязанской области лесные пожары попали на видео. Дым от возгораний дошел до Москвы И Подмосковья. Второй день жители отдельных районов Московского региона жалуются на запах гари.

Временно исполняющий губернатора Рязанской области Павел Малков докладывал, по данным на утро 18 августа в регионе сохраняются три очага, общая площадь возгорания превысила 180 гектаров. «На тушении по кромке пожара задействованы два вертолета Ка-32 и один Ми-26. Начинает работать Ил-76, задача — сделать три рейса в первой половине дня», — написал он в Telegram-канале.