Стало известно о сокрытии реальных масштабов лесных пожаров в Рязанской области

Органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные масштабы пожаров

Органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади лесных пожаров, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает Рослесхоз в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что сейчас группировка сил и средств по ликвидации возгораний усилена бойцами и спецтехникой Авиалесоохраны и МЧС России.

Как сообщает врио губернатора Рязанской области Павел Малков, по данным на утро 18 августа в регионе сохраняется три очага, общая площадь возгорания составляет 181 гектар. «В настоящее время на тушении по кромке пожара задействованы два вертолета Ка-32 и один Ми-26. Начинает работать Ил-76, задача — сделать три рейса в первой половине дня», — написал он.