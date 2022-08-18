Литва потребовала от Китая отменить санкции, введенные после визита чиновника на Тайвань

Литва выразила протест Китаю в связи с введением Пекином санкций из-за визита литовского замминистра по транспорту Агне Вайцюкявичюте на Тайвань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел прибалтийской республики.

«Односторонние решения Китая являются ничем не обоснованными, нарушают международное право и суверенитет Литвы», — говорится в ноте, врученной поверенному в делах Китая в Литве Цюй Байхуа. В документе также содержится требование отменить санкции.

После приезда литовского чиновника на остров в Пекине заявили, что вводят против Вайцюкявичюте персональные санкции, а также прекращают сотрудничество с Литвой в сфере транспорта.

Ранее сообщалось, что отношения Литвы и Китая ухудшились в 2021 году, когда в Вильнюсе открыли представительство Тайваня. Китай выразил решительный протест, а также отозвал своего посла из Литвы, понизив статус представительства до временного поверенного в делах.