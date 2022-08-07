Визиты западных делегаций на Тайвань объяснили

Политолог Кортунов объяснил визит делегации Литвы на Тайвань солидарностью с США

Некоторые западные страны заявили о желании посетить Тайвань после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси из-за солидарности с Вашингтоном. Так визит литовской делегации на остров объяснил генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Самое очевидное — это демонстрация солидарности с Соединенными Штатами Андрей Кортунов генеральный директор российского совета по международным делам

«Это некий индикатор лояльности европейских союзников общеамериканской линии и готовность поддержать Соединенные Штаты в противостоянии с Китаем. При этом у каждой страны, участвующей в этом, есть своя специфика», — сказал политолог.

Отношения Литвы и Китая

Отношения Литвы и Китая ухудшились в 2021 году. Причиной стало открытие в Вильнюсе представительства Тайваня. Это не официальное посольство, поскольку дипломатических отношений у прибалтийской республики и острова нет. Однако Пекин решил, что это все же нарушает принцип «одного Китая». КНР выразила решительный протест, а также отозвала своего посла из Литвы, понизив статус представительства до временного поверенного в делах. В свою очередь литовские дипломаты покинули посольство в Пекине из-за опасений за свою безопасность.

По мнению Кортунова, прибытие литовской делегации с пятидневным визитом стало продолжением этого конфликта.

«Это вызвало большое недовольство в Пекине и привело к кризису, включая экономические последствия, подрыв экономических отношений, дипломатический скандал. Тогда уже Литва продемонстрировала свою готовность быть большим католиком, чем папа, идти по пути обострения отношений с Пекином дальше, чем Соединенные Штаты», — отметил специалист.

Влияние визита Пелоси

Весь мир ожидал наиболее жесткого ответа Китая на визит Нэнси Пелоси в Тайбэй. Однако реакция Пекина оказалась более сдержанной, чем это предполагалось, утверждает Андрей Кортунов. Возможно, в связи с эти некоторые европейские политики стали допускать возможность визита на де-факто независимый остров, который Китай считает своей территорией.

«Многие в Европе и Америке рассчитывали на более жесткий ответ Китая, и в этом смысле о наихудшем варианте говорить не приходится. Сейчас мы имеем дело с более долгосрочной тенденцией, которая связана с тем, что мир, как многие предупреждали, идет к биполярности. Попытки европейцев усидеть на двух стульях — поддерживать Соединенные Штаты по вопросу российско-украинского конфликта, но при этом сохранять хорошие отношения с Китаем — эти попытки все больше демонстрируют свою ограниченность, приходится все равно выбирать. Визит Пелоси ускорил этот процесс выбора и ускорил движения мира в направлении биполярности», — сказал он.

Политик прибыла с краткосрочным визитом на Тайвань 2 августа, несмотря на протест Пекина. Она объяснила это желанием дать понять, что Вашингтон не откажется от своей приверженности поддержке острова.

Из-за такого решения Китай приостановил военное сотрудничество с США. Власти КНР также решили ввести санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее родственников.

Ранее стало известно, что члены комитета бундестага ФРГ по правам человека и гуманитарной помощи планируют посетить Тайвань в конце октября.