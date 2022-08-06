В США заявили о несоразмерности визита Пелоси и военных маневров Китая

Госсекретарь США Блинкен заявил о несоразмерности визита Пелоси и военных маневров КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные учения КНР несоразмерны «мирному визиту» спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом он рассказал в субботу, 6 августа, в ходе выступления на Филиппинах, сообщают «Известия».

«Несоразмерность между мирным визитом, с одной стороны, и военными маневрами, ведущими к обострению, с другой… очевидны… странам в регионе», — заявил политик. Блинкен добавил, что необходимо решить разногласия Тайваня с КНР мирным путем.

Ранее в Китае заявили о готовности не дать США вернуть мир к закону джунглей.

5 августа стало известно, что Пекин остановил военное сотрудничество с США. Причиной для подобных мер стало решение Вашингтона о поездке спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, несмотря на многочисленные протесты со стороны Китая.

Пелоси прибыла с официальным визитом на Тайвань 2 августа. Власти Китая сочли ее приезд жестким вмешательством во внутреннюю политику и ввели санкции против спикера и ее родственников.