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Стало известно о планах бундестага посетить Тайвань

DPA заявило о намерении восьми депутатов бундестага посетить Тайвань в конце октября

Фото: AP Photo / Ng Han Guan

Члены комитета бундестага ФРГ по правам человека и гуманитарной помощи планируют посетить Тайвань в конце октября, стало известно агентству DPA.

По данным источников агентства, в состав делегации войдут по одному представителю парламентских фракций, а также по два парламентария из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. В общей сложности на остров намерены отправиться восемь парламентариев.

Отмечается, что данная поездка была запланирована давно, однако неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса, поэтому ее не нужно связывать с недавним визитом на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Помимо Тайваня, немецкие политики посетят Японию и Гонконг, поездка продлится с 22 по 30 октября.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что власти Германии помогут Тайваню в случае нападения со стороны Китая. В свою очередь официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин призвала Берлин проявлять осторожность в словах и делах в отношении острова. Дипломат понадеялась, что Германия сможет объективно оценивать вопрос Тайваня и не будет «плясать под дудку США».

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Варвара Кошечкина
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