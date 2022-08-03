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Китай призвал главу МИД ФРГ проявлять осторожность в словах о Тайване

В МИД Китая призвали главу МИД ФРГ Бербок проявлять осторожность в заявлениях о Тайване

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Власти Германии должны проявлять осторожность в словах и делах в отношении Тайваня. К этому призвала Берлин официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, отвечая на недавнее заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, передает РИА Новости.

Чуньин отметила, что заявление Бербок не соответствует фактам. «Мы ясно выражаем несогласие с этими ошибочными замечаниями министра иностранных дел Бербок в отношении Китая», — заявила она.

Дипломат понадеялась, что Германия сможет объективно оценивать вопрос Тайваня и не будет «плясать под дудку США». Она добавила, что Берлин должен на практике соблюдать приверженность принципу одного Китая.

Ранее Бербок заявила, что власти Германии помогут Тайваню в случае нападения со стороны Китая. «Мы не приемлем, когда нарушается международное право и более крупный сосед нападает на своего меньшего соседа, нарушая это право, и это, конечно же, относится и к Китаю», — подчеркнула она.

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Виктория Кондратьева
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