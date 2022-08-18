Аналитик раскрыла «ловушку» для доллара в августе

Аналитик Михайлова заявила об ослаблении доллара США на фоне снижения спроса на него

Аналитик Елена Михайлова заявила об ослаблении доллара США на фоне снижения спроса на американскую валюту из-за антироссийских санкций. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Михайлова выразила мнение, что ограничения против Москвы привели к появлению таких факторов поддержки рубля, как сокращение импорта, снижение объемов перемещения трансграничного капитала и уменьшение турпотока. В свою очередь значимость доллара на валютном рынке снизилась, а репутация валюты ухудшилась из-за незаконных санкций.

По словам аналитика, заявления стран БРИКС о создании собственной системы расчетов вместо SWIFT и новой международной валюты «ускоряют уже неизбежный отказ от доллара США в международных расчетах объемом в одну треть мирового валового продукта».

Ранее аналитик Владислав Антонов рассказал, что российские игроки на валютном рынке именно в августе обычно опасаются потрясений. Он оценил риски ослабления рубля к началу сентября и назвал их маловероятными. По его словам, сейчас нет оснований для валютного ралли доллара к рублю. «Причин для ослабления рубля к началу сентября даже на десять процентов к текущему курсу сегодня нет. Не все в порядке сегодня в экономике США и, тем более, ЕС. Ключевые опережающие индикаторы экономики США свидетельствуют о надвигающемся и, вполне вероятно, самом сильном кризисе с 2008 года», — подчеркнул он.