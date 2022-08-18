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Госдеп прокомментировал переброску российских МиГ-31 в Калининградскую область

Госдеп на фоне переброски МиГ-31 в Калининградскую область заявил, что НАТО не угрожает РФ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс прокомментировал переброску трех российских истребителей МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск Калининградской области. На фоне происходящего он подчеркнул, что НАТО не представляет угроз для России, в связи с которыми ей пришлось бы предпринимать дополнительные шаги по стратегическому сдерживанию, сообщает ТАСС.

«Я видел объявление Российской Федерации о перебазировании их сил. Они, конечно же, представили это как вопрос обороны и сдерживания. Это, конечно же, нонсенс: перед Россией не стоит угроза со стороны НАТО», — заявил он.

Ранее Министерство обороны России показало кадры переброски трех самолетов МиГ-31И в Калининградскую область. В ходе полета были отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией, а также морской авиацией Балтийского флота.

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Марина Совина
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