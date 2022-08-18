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Минобороны показало кадры переброски МиГ-31 с «Кинжалами» в Калининград

Минобороны показало кадры переброски МиГ-31 с ракетами «Кинжал» в Калининградскую область

Министерство обороны России показало кадры переброски трех самолетов МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск Калининградской области. Кадры военное ведомство опубликовало в своем Telegram-канале в четверг, 18 августа.

Уточняется, что в ходе полета были отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией, а также морской авиацией Балтийского флота. Перебазированные самолеты будут осуществлять круглосуточное боевое дежурство, пояснили в Минобороны. Сделано это было «в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания».

15 июля сообщалось, что экипажи российских противолодочных вертолетов Ка-27 и ударных вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота отработали действия по уничтожению подводных лодок и сухопутных сил условного противника на учениях под Калининградом.

Евгения Куликова
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