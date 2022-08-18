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Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Минобороны Финляндии: два истребителя МиГ-31 ВКС России нарушили воздушное пространство

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Минобороны Финляндии обвинило Россию в том, что два истребителя МиГ-31 российских Военно-космических сил (ВКС) нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

«Два российских истребителя типа МиГ-31 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе у Порвоо утром 18 августа 2022 года», — сказано в сообщении пресс-службы Минобороны страны. Они добавили, что по данному факту будет проведено расследование.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что власти страны захотели инвестировать в укрепление границы с Россией. По ее словам, Финляндия не может быть наивной, так как у страны есть «агрессивный сосед». Политик также напомнила о необходимости быть готовыми к возможным угрозам.

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Дмитрий Сотак
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