Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Минобороны Финляндии: два истребителя МиГ-31 ВКС России нарушили воздушное пространство

Минобороны Финляндии обвинило Россию в том, что два истребителя МиГ-31 российских Военно-космических сил (ВКС) нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

«Два российских истребителя типа МиГ-31 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе у Порвоо утром 18 августа 2022 года», — сказано в сообщении пресс-службы Минобороны страны. Они добавили, что по данному факту будет проведено расследование.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что власти страны захотели инвестировать в укрепление границы с Россией. По ее словам, Финляндия не может быть наивной, так как у страны есть «агрессивный сосед». Политик также напомнила о необходимости быть готовыми к возможным угрозам.