Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российского экс-депутата зарезал отец его бывшей подруги и получил срок

За гибель экс-депутата совета Новосибирска Митряшина осужден на 8,5 года отец его подруги
Александр Данилов

Александр Данилов. Фото: Новосибирский районный суд

Новосибирский районный суд вынес приговор по уголовному делу о смерти бывшего депутата городского совета 46-летнего Ивана Митряшина, которого зарезал во время драки отец его бывшей подруги. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимый, 50-летний Александр Данилов, получил 8,5 года колонии. Он также должен выплатить компенсацию матери убитого им экс-парламентария в размере 1,2 миллиона рублей.

По данным следствия, вечером 10 мая 2021 года бывший депутат приехал на дачу к родителям своей бывшей девушки. В ходе застолья между хозяином и гостем завязалась драка, во время которой Данилов схватился за нож и ударил Митряшина. Лезвие перерезало артерию, и от кровопотери гость скончался.

Данилов был обвинен в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал условие возобновления переговоров Украины и России
Устроивший поджог в штрафном изоляторе российский заключенный пойдет под суд
Ивлеева показала закулисье своего шоу
Тренер Ласицкене обозначил цель олимпийской чемпионки
Фадеев пожалел певицу Наргиз после запрета на въезд в Россию
Пользователи сети рассказали о необычных способах быстрее заснуть
В граничащем с Украиной российском регионе загорелся склад боеприпасов
Женщина подстриглась самостоятельно и осталась с внешностью курицы
В Вооруженных силах России отчитались об уничтожении мин в аэропорту Мариуполя
Российского экс-депутата зарезал отец его бывшей подруги и получил срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.