Российского экс-депутата зарезал отец его бывшей подруги и получил срок

За гибель экс-депутата совета Новосибирска Митряшина осужден на 8,5 года отец его подруги

Новосибирский районный суд вынес приговор по уголовному делу о смерти бывшего депутата городского совета 46-летнего Ивана Митряшина, которого зарезал во время драки отец его бывшей подруги. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подсудимый, 50-летний Александр Данилов, получил 8,5 года колонии. Он также должен выплатить компенсацию матери убитого им экс-парламентария в размере 1,2 миллиона рублей.

По данным следствия, вечером 10 мая 2021 года бывший депутат приехал на дачу к родителям своей бывшей девушки. В ходе застолья между хозяином и гостем завязалась драка, во время которой Данилов схватился за нож и ударил Митряшина. Лезвие перерезало артерию, и от кровопотери гость скончался.

Данилов был обвинен в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).