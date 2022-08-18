Сын Никаса Сафронова потолстел до 300 килограммов «из-за санкций Запада»

Художник Никас Сафронов заявил, что его сын Лука потолстел до 300 кг из-за санкций Запада

Российский художник Никас Сафронов рассказал, что его сын, пианист Лука Сафронов-Затравкин пострадал из-за западных санкций. Об этом пишет портал Prozvezd.

По наблюдению художника, его сын впервые за долгое время так сильно и резко прибавил в весе. Сейчас Сафронов-Затравкин весит 300 килограммов, хотя в начале года был на 50 килограммов меньше. Художник связал это с антироссийскими ограничениями, которые постепенно вводятся после начала специальной военной операции на Украине.

«Санкции недружественных стран так повлияли! На примере Луки мы видим всю их несостоятельность. По задумке недругов, наши люди, видимо, должны были страдать от голода. Но с введением ограничений и после ухода из нашей страны разных фастфуд-компаний и западных производителей продуктов питания наши люди, похоже, не стали питаться хуже. А судя по Луке, некоторые даже лучше. Могу этому только порадоваться!» — заявил Сафронов.

Деятель искусства признался, что беспокоится за состояние здоровья сына. Однако, заявил Сафронов, он не имеет «никакого права оказывать на него давление и заставлять худеть». По его словам, в разговорах с сыном о лишнем весе он ограничивается лишь советами и рекомендациями.

Ранее Лука Сафронов-Затравкин заявил, что американская сеть быстрого питания «Макдоналдс» своим уходом из России «совершила предательство». Он предположил, что такие действия компании можно объяснить враждебной позицией по отношению к россиянам. В марте Сафронов-Затравкин выступил против закрытия ресторанов сети и приковал себя наручниками к дверям одного из заведений в Москве.