250-килограммовый россиянин приковал себя к закрывающемуся «Макдоналдсу»

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин приковал себя наручниками к входу в «Макдоналдс»

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин приковал себя наручниками к входу в «Макдоналдс» в Москве. Кадры инцидента продемонстрировал Telegram-канал «Подъем».

Пианист, чей вес составляет 250 килограммов, заявил, что временно закрывающаяся сеть ресторанов быстрого питания «в ответе за тех, кого приручила». «Они 30 лет кормили нас этой едой, говорили, что они это любят, и мы должны это любить, а теперь они нас бросают», — заявил он.

Наручники с Затравкина снял сотрудник полиции, после чего мужчину отвезли в отделение. Позднее он рассказал РБК, что ему выписали штраф за хулиганство и отпустили.

11 марта «Макдоналдс» подтвердил планы временно закрыть фирменные рестораны в России с 14 марта. В общей сложности в системе «Макдоналдс» в России задействованы 62 тысячи сотрудников, еще порядка 100 тысяч работают на предприятиях поставщиков. В компании намерены тратить до 50 миллионов долларов в месяц, чтобы поддержать их. Позднее источник агентства ТАСС пояснил, что временное закрытие может продлиться в среднем 45 дней, такой срок требуется на «решение проблем, которые возникли перед компанией». В самой компании при этом сроки возобновления работы не называли.