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На Таганае обнаружили краснокнижную орхидею

В нацпарке «Таганай» обнаружили неоттианту клобучковую, внесенную в Красную книгу

Фото: Telegram-канал «Таганай News»

В национальном парке «Таганай» обнаружили редкий вид местных орхидей. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка, передает агентство «Доступ».

Растение под названием неоттианта клобучковая обнаружили в сосновом бору на берегу Тесьминского водохранилища. Это третье появление такого вида орхидей. Первую обнаружили на Таганае в 2015 году, вторую — через шесть лет.

«Пока с плодоношением неоттианты опаздывают. Однако можно надеяться, что процесс все же будет завершен, потому что цветы на них есть. До этого растения напоминали спящих красавиц — на несколько лет они ушли в так называемый в ботанике вторичный покой, не вегетируя при этом и не зацветая», — рассказали в пресс-службе «Таганая».

Неоттианта клобучковая, которую еще называют гнездоцветка клобучковая и кокушник клобучковый, занесена в Красную книгу России и Челябинской области, а также в список конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

В июле сообщалось, что в Приморье началось цветение краснокнижных лотосов Комарова. Их уже можно увидеть на озере Карасином в районе Артемовской теплоэлектростанции, а также на небольшом водоеме у трассы, ведущей к аэропорту, под Владивостоком. Затем их цветение начнется в Славянке, в районе озера Дубовый Ключ под Уссурийском, Яковлевке, Шмаковке, Тавричанке, Хасане, Новогордеевке, Черниговке, а также в селах Кронштадтка и Луговое.

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Сергей Истомин
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