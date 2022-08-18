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Япония собралась побудить молодежь пить алкоголь

Financial Times: в Японии объявили конкурс, чтобы побудить молодежь пить алкоголь

Фото: Kiichiro Sato / AP

Налоговые власти Японии объявили конкурс Sake Viva! среди людей в возрасте от 20 до 39 лет, в рамках которого им нужно придумать варианты, как побудить молодежь к большему потреблению алкоголя, сообщает Financial Times.

Участникам нужно представить «новые продукты и дизайны», а также способы, который бы поощряли пить спиртное дома. Конкурс объявлен из-за сокращения налоговых поступлений от алкогольной отрасли по причине демографических изменений, пандемии и изменения образа жизни.

Минздрав Японии надеется, что проведение конкурса будет «разумным» в части допустимого количества алкоголя, которое можно употреблять. Если в 2011 году на долю алкогольной продукции приходилось три процента всех налоговых поступлений, то к 2020 году доля упала до двух. Среднегодовое потребление алкоголя взрослым человеком упало со 100 литров в 1995 году до 75 литров в 2020-м.

Импорт крепкого алкоголя в Россию по итогам первого полугодия 2022 года резко упал на 34,4 процента, до 32,65 миллиона литров по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Платон Щукин
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