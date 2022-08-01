В России резко упал импорт крепкого алкоголя

«Коммерсантъ» сообщила о резком падении импорта крепкого алкоголя в Россию на 35 процентов

Импорт крепкого алкоголя в Россию по итогам первого полугодия 2022 года резко упал на 34,4 процента, до 32,65 миллиона литров по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

Больше всего сократились поставки зарубежного виски (48,4 процента, до 11,8 миллиона литров), водки (на 41,7 процента, до 965,5 тысячи литров) и ликеров (36,6 процента, до 2,25 миллиона литров). Чуть меньше пострадал импорт текилы, настоек, фруктовых дистиллятов (34,5 процента, до 4,83 миллиона литров) и джина (падение на 26,6 процента, до 874,05 тысячи литров).

При этом на 11,3 процента снизился импорт бренди и коньяка (до 9,02 миллиона литров). Меньше всего пострадали поставки рома, которые снизились лишь на 1,8 процента, до 2,89 миллиона литров по сравнению с январем-июнем прошлого года.

Как считает газета, снижение импорта связано с антироссийскими санкциями и остановкой поставок некоторыми глобальными предприятиями. Так, крупнейшие импортеры и дистрибьюторы алкоголя — Simple и Luding — останавливали отгрузку алкоголя в Россию еще в конце февраля из-за падения курса рубля по отношению к евро.

В июле российский рынок алкоголя решили покинуть крупнейшие зарубежные производители виски. Компании Beam Suntory и Edrington (марки Jim Beam, Macallan, Courvoisier, The Famous Grouse и другие) договорились передать подразделение Maxxium Russia под местное управление.