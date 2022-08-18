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В Москве заметили огромную свинью

Огромная свинья вышла на проезжую часть в Москве и мешала движению

В Москве заметили огромную свинью, разгуливающую по проезжей части недалеко от МКАД. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел около полудня на севере столицы. По словам представителя экстренных служб, свинья вышла на Дмитровское шоссе. При этом она не сидела на месте, а бегала по трассе и мешала движению.

Позднее животное поймали и увезли. Его дальнейшая судьба не уточняется.

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