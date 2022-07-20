Мужчина наткнулся на страуса в лесу под Москвой

Орехово-Зуевская правда: лесник встретил страуса эму в лесу под Москвой

Мужчина, собиравший ягоды в Орехово-Зуевском районе под Москвой, встретил в лесу австралийского страуса эму. Об этом пишет издание «Орехово-Зуевская правда».

Инспектор участкового лесничества Мособллеса Александр Трешкин, отправившийся в лес на выходных, наткнулся на экзотическую птицу в черничнике. Как уточняет «МК», страус ел спелые ягоды. Несмотря на размеры, он вел себя смирно и даже позволил себя погладить.

Мужчина сообщил координаты страуса в правоохранительные органы, а те обратились в Комитетом лесного хозяйства Московской области. Как выяснилось, там хорошо знали эту птицу.

Оказалось, что птица убежала из частного дома, расположенного в деревне неподалеку

Александр Трешкин участковый государственный инспектор Северного участкового лесничества Орехово-Зуевского филиала Мособллеса

Страусиха по кличке Эмма жила на частной территории неподалеку и уже удирала из своего вольера, чтобы полакомиться черникой.

Лесники, которые прибыли на помощь коллеге, не могли убедить Эмму вернуться домой, пока за ней не приехал хозяин, пишет «МК». Теперь ему придется сделать сетку в вольере повыше, чтобы страус больше не убегал.

В 2020 году сообщалось, что в реке Вьюнке под Москвой поймали небольшого крокодила. Его отправили на крокодиловую ферму недалеко от Коломны.