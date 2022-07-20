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Мужчина наткнулся на страуса в лесу под Москвой

Орехово-Зуевская правда: лесник встретил страуса эму в лесу под Москвой

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Мужчина, собиравший ягоды в Орехово-Зуевском районе под Москвой, встретил в лесу австралийского страуса эму. Об этом пишет издание «Орехово-Зуевская правда».

Инспектор участкового лесничества Мособллеса Александр Трешкин, отправившийся в лес на выходных, наткнулся на экзотическую птицу в черничнике. Как уточняет «МК», страус ел спелые ягоды. Несмотря на размеры, он вел себя смирно и даже позволил себя погладить.

Мужчина сообщил координаты страуса в правоохранительные органы, а те обратились в Комитетом лесного хозяйства Московской области. Как выяснилось, там хорошо знали эту птицу.

Оказалось, что птица убежала из частного дома, расположенного в деревне неподалеку

Александр Трешкинучастковый государственный инспектор Северного участкового лесничества Орехово-Зуевского филиала Мособллеса

Страусиха по кличке Эмма жила на частной территории неподалеку и уже удирала из своего вольера, чтобы полакомиться черникой.

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8 ноября 2019

Лесники, которые прибыли на помощь коллеге, не могли убедить Эмму вернуться домой, пока за ней не приехал хозяин, пишет «МК». Теперь ему придется сделать сетку в вольере повыше, чтобы страус больше не убегал.

В 2020 году сообщалось, что в реке Вьюнке под Москвой поймали небольшого крокодила. Его отправили на крокодиловую ферму недалеко от Коломны.

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Олег Парамонов
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