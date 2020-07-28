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В подмосковной реке поймали крокодила

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Пойманного в подмосковной реке крокодила отправили в Коломну. Об этом пишет газета «Подмосковье сегодня».

Главный редактор «Подмосковья сегодня» Илья Попов утверждает, что неделю назад заметил небольшую рептилию в речке Вьюнка недалеко от деревни Русавкино-Романово в Балашихе. Сотрудники газеты сообщили о крокодиле в соответствующие службы, однако реакции не последовало.

В итоге хищника поймал Сергей Балаев — владелец фермерского хозяйства «Экодеревушка», расположенного в селе Парфентьево под Коломной. Он рассказал, что труднее всего было найти крокодила. Когда его стали ловить, рептилия даже не сопротивлялась. Балаев объясняет это тем, что температура воды в подмосковной реке не подходит для столь теплолюбивого существа.

Крокодила отвезли на крокодиловую ферму «Экодеревушки», где живут более 50 крокодилов и аллигаторов различных видов, в том числе нильские, сиамские, узкорылые и гребнистые крокодилы. На сайте фермы особо упоминается трехметровый нильский крокодил Валера.

«Экодеревушка» занимается разведением домашних животных и производством фермерских продуктов. Помимо крокодиловой, при ней действуют козья и улиточная фермы. Также в «Экодеревушке» живут коровы, овцы, гуси, утки, лошади, белки, кобры, мангусты, анаконды, фенеки, обезьяны, еноты, индюшки, вараны, игуаны, сурикаты и хамелеон.

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