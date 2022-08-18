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Брэд Питт выплатит жильцам построенных им домов 20,5 миллиона долларов

Брэд Питт выплатит жертвам урагана 20,5 миллиона долларов за плохо построенное жилье

Фото: David Swanson / Reuters

Фонд американского актера Брэда Питта выплатит жильцам домов, которые были построены его организацией, 20,5 миллиона долларов. Об этом сообщает Washington Post.

В 2007 году фонд актера построил 150 домов в американском штате Луизиана для людей, пострадавших в результате урагана «Катрина». Через несколько лет жильцы помещений начали жаловаться на то, что постройки выполнены некачественно: комнаты покрылись плесенью, крыши начали протекать, а дверные проемы были перекошены, после чего обратились в суд.

В ходе разбирательства организацию Питта, занимавшуюся стройкой, обязали выплатить 107 жильцам по 25 тысяч долларов, а оставшиеся средства распределить между владельцами помещений, которые были испорчены больше других.

Ранее американская актриса Анджелина Джоли подала в суд на ФБР с требованием продолжить расследование дела против ее экс-супруга, актера Брэда Питта.

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Анастасия Астахова
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