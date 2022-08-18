Брэд Питт выплатит жильцам построенных им домов 20,5 миллиона долларов

Брэд Питт выплатит жертвам урагана 20,5 миллиона долларов за плохо построенное жилье

Фонд американского актера Брэда Питта выплатит жильцам домов, которые были построены его организацией, 20,5 миллиона долларов. Об этом сообщает Washington Post.

В 2007 году фонд актера построил 150 домов в американском штате Луизиана для людей, пострадавших в результате урагана «Катрина». Через несколько лет жильцы помещений начали жаловаться на то, что постройки выполнены некачественно: комнаты покрылись плесенью, крыши начали протекать, а дверные проемы были перекошены, после чего обратились в суд.

В ходе разбирательства организацию Питта, занимавшуюся стройкой, обязали выплатить 107 жильцам по 25 тысяч долларов, а оставшиеся средства распределить между владельцами помещений, которые были испорчены больше других.

Ранее американская актриса Анджелина Джоли подала в суд на ФБР с требованием продолжить расследование дела против ее экс-супруга, актера Брэда Питта.