Крупный пожар в строящемся ЖК в Москве попал на видео

Строящийся ЖК West Garden загорелся на западе Москвы, данные о пострадавших уточняются

Строящийся жилищный комплекс (ЖК) West Garden загорелся на Минской улице на западе Москвы. Видео с места опубликовано в Telegram-канале MSK1.RU.

На опубликованных кадрах видно, что строящийся жилой дом объят огнем, а в воздух поднимаются клубы густого дыма.

Сотрудники экстренных служб уже выехали к месту крупного пожара, данные о пострадавших уточняются. По данным СМИ, загорелся нежилой корпус в Раменках, в который еще не заселились покупатели.

Ранее сообщалось о пожаре в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве. Тогда пришлось эвакуировать около 400 человек.

К тушению возгорания на юго-западе Москвы привлекли почти 130 человек и 38 единиц спецтехники.