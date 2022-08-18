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Жителя Москвы придавило упавшей стеной в туалете

На юго-востоке Москвы рабочего придавило обрушившейся стеной в санузле

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

На юго-востоке Москвы на рабочего из Таджикистана обрушилась стена в туалете. Молодого человека придавило с ног до головы, сообщает MK.RU.

По словам прибывших на место инцидента сотрудников спецслужб, в начале недели в квартире начался ремонт, для выполнения которого жильцы наняли двух подрядчиков. Мастера должны были демонтировать стену между ванной и комнатой и санузлом, а затем возвести новую из кирпичей.

17 августа один из рабочих поехал за стройматериалом, а его 19-летний родственник остался один в квартире. Молодой человек в одиночку начал срезать стену в туалете, и она внезапно упала на него. Скорую помощь вызвали услышавшие с улицы крики местные жители. Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом перелом костей предплечья.

Ранее обвалившаяся штукатурка покалечила детей в Подмосковье. Инцидент произошел в городе Видном, в детском саду номер 27 («Бобренок») на улице Крымской в поселке Боброво. Обрушение произошло во время тихого часа. Отмечалось, что пострадало как минимум три ребенка.

Нина Ташевская
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