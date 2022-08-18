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В Совфеде раскрыли опасный «синдром Варшавы»

Сенатор Совфеда Пушков назвал обвинения Польши в адрес ФРГ проявлением «синдрома Варшавы»
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Совет Федерации / Flickr

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы Национального банка Польши Адама Глапиньского о том, что Германия желает вернуть свои бывшие земли в пределах границ его страны. Об этом он написал в Telegram.

По словам сенатора, Варшава «с разбега влетает в предвоенную ситуацию», когда в одно время проявляет открытую враждебность к Москве и выдвигает претензии Берлину. Польша так и не осознала крупных ошибок, однако продолжает наступать на те же грабли, добавил Пушков.

«Но показателен синдром Варшавы, все время наступающей на одни и те же грабли — в силу амбиций, несоразмерных объективной роли и весу Польши», — раскрыл его член Совфеда.

Ранее президент Национального банка Польши Адам Глапиньский сообщил, что ФРГ намерена вернуть бывшие земли в пределах польских границ. По его мнению, путь к реализации такого сценария открыл выход Великобритании из Евросоюза.

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Сергей Истомин
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