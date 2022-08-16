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В Польше увидели желание Германии вернуть бывшие земли у польских границ

EADaily: глава Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ вернуть бывшие земли у польских границ

Фото: Agencja Gazeta / Kuba Atys / Reuters

Германия запланировала возвращение бывших земли в пределах польских границ. С таким заявлением выступил президент Национального банка Польши Адам Глапиньский (Adam Glapinski) в интервью изданию Gazeta Polska, сообщает портал EADaily.

По его мнению, путь к реализации такого сценария открыл выход Великобритании из Евросоюза. Глава Нацбанка Польши подчеркнул, что ФРГ заботится об основных национальных интересах на протяжении нескольких десятилетий. «Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то есть бывшей советской оккупационной зоны, а поскольку эта задача была решена, то сегодня [задача] — вернуть себе в какой-то форме свои бывшие земли, находящиеся сейчас в пределах польских границ, и подчинить себе весь пояс стран между Германией и Россией», — приводит портал слова Глапиньского.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak) заявил о том, что Калининград является «оккупированной территорией» с 1945 года. По мнению Скшипчака, Варшава должна вспомнить о Калининграде и заявить на него претензии, поскольку данные земли являются частью польской территории и «никогда не были русскими».

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Марина Совина
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