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23:40, 20 июня 2026Бывший СССР

«Укрпочта» выступила с обвинением в адрес Польши

Гендиректор «Укрпочты»: Польская таможня уже два месяца блокирует машины «Укрпочты»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Таможня Польши уже два месяца не пропускает автомобили «Укрпочты». С таким обвинением выступил гендиректор компании Игорь Смелянский в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Последние два месяца автомобили "Укрпочты" блокируются польской таможней, и мы вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию», — сообщил он.

По его словам, компания фактически перенаправила все свои потоки в обход Польши.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский решил избавиться от наивысшей польской награды — ордена Белого орла, — которого его лишили накануне, и отправил его польскому коллеге Каролю Навроцкому по почте. К публикации он прикрепил снимки, на которых видно почтовую квитанцию и упакованную польскую награду.

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