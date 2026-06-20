Назван повышающий риск инсульта привычный продукт

Кардиолог Орлов: Чрезмерное употребление сахара повышает риск инсульта

Избыток сахара в рационе связан с риском инсульта и сердечно‑сосудистых катастроф. Об опасности этого привычного продукта предупредил кардиолог Дмитрий Орлов, его слова приводит «Царьград».

«Когда человек годами живет на избытке сахара, его сосуды и сердце работают на износ — повышается давление, развиваются атеросклероз и диабет, и в какой‑то момент это выливается в инсульт или инфаркт», — заявил врач.

Опасны не только «очевидные» сладости вроде тортов и конфет, но также и скрытый сахар, который содержится в газированных напитках, пакетированных соках, сладких йогуртах, соусах и полуфабрикатах. При этом Орлов не призывает полностью отказаться от сахара, но советует снизить его количество до разумного минимума: убрать сладкие напитки, уменьшить десерты, заменить часть сладкого фруктами и орехами.

Ранее сосудистый невролог Адил Попалзай предупредил, что иногда икота может быть симптомом инсульта. Врач отметил, что икота — достаточно редкий признак инсульта. Он может появиться, если поражены ствол мозга и особенно продолговатый мозг.