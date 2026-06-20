RusVesna: Использовавшийся для военных поставок почтовый терминал загорелся в Харькове

Почтовый терминал, через который шли военные поставки, загорелся в пригороде Харькова, его атаковали дроны. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Пострадали здание, контейнеры и грузовики, огонь охватил более 400 квадратных метров», — пишут военкоры со ссылкой на госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

До этого российские войска нанесли удар по терминалу компании «Новая почта» в Харьковской области, так как через нее отправлялись дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее беженец из Часова Яра Павел Морковин рассказал, что военнослужащие ВСУ используют услуги почтовой компании «Новая почта» для получения и отправления военных грузов. Он видел, как украинские солдаты получают по почте оружие, патроны, прицелы и другое снаряжение.

